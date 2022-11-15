Türk yetkiliden operasyon sinyali: Irak'tan sonraki hedef Suriye, çalışmalar yapılıyor

15 Kasım 2022 Salı, 15:06

Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından üst düzey bir Türk yetkiliden açıklamalar geldi.

Reuters'a demeç veren yetkili, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik sınır ötesi operasyonu tamamladıktan sonra Suriye'nin kuzeyindeki hedefleri takip etmeyi planladığını söyledi.

Yetkili, terör örgütleri YPG/PKK ya da IŞİD tarafından Türkiye'ye yöneltilen tehditlerin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Yetkili, Türkiye'nin güney sınırındaki tehditleri "öyle ya da böyle" temizleyeceğini aktardı.

"Suriye, Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunudur. Bu konuda halihazırda çalışmalar yapılıyor" diyen yetkili, medyaya konuşma yetkisi olmadığı için ismini vermek istemedi.

Yetkili, "Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı devam eden bir operasyon var. Bu operasyon tamamlandıktan sonra Suriye'de de bazı hedefler var" dedi.