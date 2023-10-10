Türkiye, 24 yıl sonra Barış Gücü komutasını devraldı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 14:15

Güncelleme: 10.10.2023 - 14:15

Kosova’nın başkenti Prişitine’deki NATO Barış Gücü Komutanlığı, Film City KFOR karargahında düzenlenen törenle KFOR komutasını Türkiye’ye devretti.

İtalya ve Türkiye milli marşlarının çalmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan JFC Napoli Komutanı Admiral Stuart Munch, KFOR birliklerin Kosova'daki son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği olduğu faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Munch'ın konuşmasının ardından İtalyan Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia, NATO bayrağını yeni KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş’a devretti. Ulutaş konuşmasında, Türk askerinin 1999 yılından bu yana Kosova'da barışı ve istikrarı korumak için çalıştığını söyledi.

Ulutaş, 24 yıl aradan sonra KFOR komutanlığının Türk askerine geçmesiyle birlikte, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Kosova'da barışın ve huzurun tesis edilmesi için çaba göstereceklerini, hiçbir ayrım gözetmeksizin Kosova halkının huzuru için çalışacaklarını ifade etti.

Törene Kosova'da görevli KFOR yetkilileri yanı sıra Türkiye'den Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Ortodoks, Katolik ve Müslüman din adamları ile Kosova'da yabancı misyonda görevli çok sayıda davetli katıldı.

27 ülkede yaklaşık 4 bin 500 askeri personeliyle, Birleşmiş Milletler’in yetkisi altında çalışan KFOR, bölgede barış ve istikrarın inşasına yönelik daha geniş uluslararası çabaları desteklemek amacıyla görev yapıyor.