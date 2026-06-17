Türkiye-ABD hattındaki kritik dosya kapandı: Halkbank davası düştü

ABD’de bir federal yargıç, Adalet Bakanlığı’nın Halkbank’a yönelik ceza davasını düşürdü.

Manhattan merkezli ABD Bölge Yargıcı Richard Berman, 2019’da açılan davaya ilişkin iddianamenin düşürülmesine karar verdi.

Mart ayında açıklanan anlaşmanın, Türkiye ile ABD ilişkilerinde uzun süredir gerilim yaratan başlıklardan birini ortadan kaldırması bekleniyordu. Anlaşmanın duyurulmasının ardından Halkbank hisseleri Borsa İstanbul’da sert yükseliş kaydetmişti.

Halkbank, Trump’ın ilk başkanlık döneminde İran’a yönelik ABD yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla suçlanmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise daha önce davayı “hukuksuz” ve “çirkin” olarak nitelendirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, davanın düşürülmesinin İran’a verilen desteğin sınırlandırılması yönündeki ABD çıkarlarına hizmet edeceğini savundu.

Anlaşmaya göre Halkbank, İran’a fayda sağlayacak işlemlere giremeyecek. Ayrıca bankanın yaptırımlar ve kara para aklamayla mücadele uyum süreçlerini incelemek üzere bir denetçi görevlendirilecek.

Anlaşma kapsamında herhangi bir para ödemesi yapılmayacak. Halkbank ise suçlamaları kabul etmedi. Banka, davada suçsuz olduğunu savunmuştu.

90 GÜNLÜK UYUM SÜRECİ TANINMIŞTI

Anlaşmanın duyurulmasının ardından mahkeme, Halkbank’ın anlaşma şartlarına uyumunu gösterebilmesi için davayı 90 gün süreyle askıya almıştı. Halkbank, uyum politikalarının incelenmesi için Ernst & Young ile çalışmaya başlamıştı.

Halkbank davası, ABD yargı sistemi içinde uzun ve karmaşık bir süreçten geçti. ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl ekim ayında alt mahkemenin davanın devam edebileceğine ilişkin kararını yürürlükte bırakmıştı.

Halkbank ise Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir banka olduğu gerekçesiyle başka bir ülkenin mahkemelerinde yargılanamayacağını savunmuştu.

20 MİLYAR DOLARLIK TRANSFER SUÇLAMASI

ABD’li savcılar, Halkbank’ı İran’a ait kısıtlı fonların gizlice transfer edilmesine yardımcı olmakla suçlamıştı.

Savcılığa göre banka, yaklaşık 20 milyar dolarlık kısıtlı fonun aktarılmasına aracılık etmiş, petrol gelirlerini altın ve nakde çevirmiş ve para transferlerini gerekçelendirmek için sahte gıda sevkıyat belgeleri düzenlemişti.

Erdoğan, geçen yıl Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Halkbank meselesinin çözülmesini umduğunu söylemişti.

Erdoğan, ekim ayında yaptığı açıklamada, Trump’ın kendisine Beyaz Saray’daki görüşmede ve sonraki telefon görüşmesinde “Halkbank sorunu bizim için bitmiştir” dediğini aktarmıştı.