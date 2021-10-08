'Türkiye, ABD'den F-16 istedi' iddiasının ardından ABD'den açıklama

08 Ekim 2021 Cuma, 11:24

Türkiye, 40 adet F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye talepte bulunmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler geçtiğimiz beş yıl içinde Suriye politikasında fikir ayrılıkları, Ankara'nın Moskova'ya yaklaşması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki donanma hareketleri, ABD'nin Halkbank aleyhine dava açması ve Türkiye'de hak ve özgürlükler alanında yaşanan bozulma nedeniyle uzun yıllardır görülmedik seviyede zor bir dönemden geçiyor.

Haber ajansı Reuters'ın servis ettiği habere göre; ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Politikalarımız gereği bakanlık Kongre'ye resmi olarak bilgi verene kadar askeri satış ya da transferler ile ilgili yorum veya doğrulama yapmıyor" dedi. Washington'daki Türkiye elçiliği sorulara cevap vermedi.

Savaş uçaklarının satışına ABD Kongresi'nin onay vermesi iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda özellikle Ankara'nın S-400 hava savunma sistemleri satın alması ve insan hakları konusundaki sicili nedeniyle bozulmasından ötürü zor gözüküyor.

ABD, S-400'leri satın almasından dolayı Türkiye'ye yaptırım başlatmış ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir ve diğer üç çalışanı kara listeye alınmıştı.

O günden bu yana ABD Rusya'dan başka silah almaması konusunda Ankara'yı birçok defa uyardı. Ancak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Washington ile sorunların derinleşmesine yol açabilecek bir hamle ile Rusya'dan ikinci bir parti S-400 alma planında değişiklik olmadığını ifade etmişti.

Biden yönetimine S-400'lerin alımı ve insan hakları sicili nedeniyle Ankara üzerinde daha fazla baskı yapılması fikri ABD Kongresi'ndeki her iki partiden de destek buluyor.