Türkiye'de yüzlerce şubesi var: Coca-Cola, İngiltere’nin dev kahve zincirini satıyor!

Dünyaca ünlü içecek markası Coca-Cola, İngiltere’nin en büyük ana cadde kahve zinciri Costa’yı elden çıkarmaya hazırlanıyor. Sky News’in özel haberine göre, Atlanta merkezli şirket, Costa için yatırım bankası Lazard ile birlikte potansiyel alıcılarla görüşmelere başladı.

Coca-Cola, 2018 yılında 3,9 milyar sterlin karşılığında bünyesine kattığı Costa’yı satarak, şekerli içeceklere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

YATIRIMCILARLA ÖN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Süreçle ilgili bilgi veren kaynaklar, aralarında özel sermaye şirketlerinin de bulunduğu sınırlı sayıda yatırımcıyla ön görüşmelerin yapıldığını belirtti. Lazard, Costa için farklı seçenekleri değerlendirecek ve piyasadan gelecek tekliflere yönelik ilgiyi ölçecek. İlk tekliflerin sonbahar başında gelmesi bekleniyor. Ancak Coca-Cola’nın henüz kesin bir satış kararı almadığı vurgulandı.

COSTA VE COCA-COLA HAKKINDA

Costa, yalnızca İngiltere’de 2.000’den fazla, dünya genelinde ise 3.000’in üzerinde mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Coca-Cola ise yaklaşık 35.000 kişilik küresel iş gücüne sahip. Şirket, Costa’nın mevcut mağaza ve çalışan sayısına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Coca-Cola’nın Costa’yı satma kararı, şirketin kahve zinciri pazarındaki stratejilerini yeniden şekillendirebileceğine işaret ediyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki aylarda yatırımcıların atacağı adımlara bağlı olacak.