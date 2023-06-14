Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen Daimi Ortak Mekanizması toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü.

AA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:18
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı
Abone Ol google-news

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.


isveç finlandiya türkiye toplantı Daimi Ortak Mekanizma

İlgili Haberler

İsveç Başbakanı Kristersson: Artık diğer ülkeler Türkiye'nin onayını bekliyor

İsveç Başbakanı Kristersson: Artık diğer ülkeler Türkiye'nin onayını bekliyor
Beyaz Saray: İsveç en kısa sürede NATO üyesi olmalı

Beyaz Saray: İsveç en kısa sürede NATO üyesi olmalı

En Çok Okunan Haberler