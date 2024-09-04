12 yıl sonra ilk: Erdoğan'ın 'katil' dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

Yayınlanma: 04.09.2024 - 13:45

Güncelleme: 04.09.2024 - 14:53

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce hakkında "darbeci" dediği ve sık sık "katil, zalim" ifadeleriyle hedef aldığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel es-Sisi, Ankara'ya geldi.

Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor.

ERDOĞAN KARŞILADI

Erdoğan, 'katil', 'zalim', 'darbeci' sözleriyle eleştirdiği ve "Onunla aynı masaya oturmam" dediği Sisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Saray'a geçti.

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Erdoğan tarafından Anakara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanan Sisi için Saray'da resmi tören düzenlendi.

SİSİ'DEN İLK DEĞERLENDİRME

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Ziyaretim iki ülke arasında yeni bir iş birliği başlatma iradesini yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ikili görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacak. İki liderin katılımıyla anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi onuruna resmi akşam yemeği verecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

"AYNI MASAYA OTURMAM" DEMİŞTİ

Mısır'da İhvan'ın iktidardan çekilmesiyle sonuçlanan sürecin ardından Abdülfettahel-Sisi ile gerilimli bir dış politika izleyen Erdoğan, Sisi'yi 'katil', 'zalim', 'darbeci' sözleriyle eleştirmiş, "Onunla (Sisi) aynı masaya oturmam" demişti.