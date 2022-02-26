Türkiye Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması konusunda Strasburg’da çekimser kaldı
Rusya’nın Avrupa Konseyi’nde temsil haklarının askıya alınmasına dair yapılan oylamada, Türkiye çekimser kaldı. Rusya, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması üzerine ihlal sürecin başlatılmasına ilişkin yapılmasına ilişkin oylamada, Türkiye'nin lehine çekimser kalmıştı.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün, Ukrayna’ya askeri harekât yürüten Rusya’nın, konseydeki temsil haklarının askıya alındığını duyurmuştu.
Oylamada 47 Avrupa Konseyi üyesinden 42’si, Rusya’nın üyeliğinin askıya olunması yönünde olumlu oy verdi. Rusya ve Ermenistan’ın aleyhte oy kullandığı, Sırbistan ve Azerbaycan’ın da oylamaya katılmadığı öğrenildi.
KAVALA OYLAMASINDA RUSYA ÇEKİMSER KALMIŞTI
Türkiye ile ilgili, iş insanı Osman Kavala’nın, AİHM kararına karşın serbest bırakılmaması nedeniyle Konsey’de, aralık ayında yapılan ve Türkiye ile ilgili ihlal sürecinin başlatılmasına dair oylamada da benzer şekilde Rusya, Türkiye lehine çekimser oy kullanmıştı.
Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu akşam, NTV canlı yayınında şu açıklamayı yaptı:
“Tüm platformlarda biz kendi açıklamalarımızı da yapıyoruz. Ve bu örgütlerin aldığı kararlarda da… Değişik kararlar alındı. Tabii bazılarında çekimser kaldık. İşin doğrusu, diyalogun kopmasını istemiyoruz, Strazburg’ta alınan kararda Türkiye çekimser oy kullandı. Ne olursa olsun, biz her şartta biz diyalogtan yanayız.”
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