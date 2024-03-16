Türkiye sınırında görev yapmak istemişti: Eşcinsel muhalif lider askere gitti!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 14:13

Güncelleme: 16.03.2024 - 14:14

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Stefanos Kasselakis, ülkenin Boeotia bölgesinde yer alan Tebai'deki askeri eğitim merkezine giderek, vatandaşlık görevini yapmak için orduya teslim oldu.

Yunan basınının aktardığına göre, Kasselakis'in 20 gün boyunca askerlik yapması bekleniyor.

Kasselakis, "Anavatanına katkıda bulunmak üzere geri dönen bir gurbetçi olarak ülkeme hizmet etmek üzere burada bulunmak benim için bir onurdur. Annem de kısa bir süre burada, Tebai'de yaşadı" ifadelerini kullandı.

Kaselakis, Eylül ayında yaptığı açıklamada askerlik görevini yapmak için yakında orduya katılacağını ve siyasete kısa bir ara vereceğini belirterek, Yunanistan-Türkiye kara sınırında ya da Ege Denizi'nin doğusunda Türkiye'ye yakın olan adalardan birinde askerliğini yapmak istediğini söylemişti.

"Goldman Sachs tüccarı" ve "Biden gönüllüsü" olarak nitelendirilen Kaselakis'in, 14 yaşından beri ABD'de yaşadığı için şimdiye kadar askerlik hizmetinden muaf tutulduğu biliniyor.

STEFANOS KASELAKİS KİMDİR?

1988 yılında Marousi’de doğan Stefanos Kaselakis‘in ailesi aslen Hanya kökenlidir. Ekali’de büyüyen Kasselakis, Athens College’de eğitim görmüştür. 14 yaşında Yunan Matematik Derneği’nin Arşimet matematik yarışmasında gümüş madalya kazanmıştır. Pensilvanya Üniversitesi’nden ekonomi lisans derecesiyle mezun olmuştur.

Azınlıkça'nın aktardığına göre, 2009 yılında Goldman Sachs’ın “risk yönetimi departmanında” çalışan Kaselakis, Washington’da yer alan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde (Center for Strategic and International Studies) görev almış ve daha sonra Swift Bulk adlı taşımacılık şirketini kurmuştur.

Kaselakis'in açık bir şekilde eşcinsel olduğu, 2019 yılından beri Amerikalı partneri Tyler McBeth ile medeni bir ortaklık içinde bulunduğu belirtiliyor. İkilinin, Yunan televizyon kanalı Alpha’da ilişkileri ve Yunanistan‘da LGBT bireylerin karşılaştığı zorluklar hakkında konuştukları biliniyor.