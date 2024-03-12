Miçotakis açıkladı: İkinci ziyaret Yunanistan'dan

Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:12

Güncelleme: 12.03.2024 - 16:12

Türkiye ve Yunanistan arasındaki yumuşama sürecinde ikinci büyük ziyaretin mayıs ayında gerçekleşeceği, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Mayıs ayında Ankara'ya geleceği açıklandı.

Bugün Yunanistan'da yayın yapan Skai TV'ye konuşan Miçotakis, "Hem Türk liderliğinin hem bizim anlaşmazlıklarımızı aşmak, en azından gerilimden kaçınmak için içten bir istek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi için mayıs ayında başkent Ankara'ya gelmeyi planladığını açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Aralık'ta altı yıl aradan sonra Atina'ya gitmiş ve Miçotakis ile görüşmüştü. İki ülke arasında 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan'ın yaptığı yardım ve Yunanistan'daki 28 Şubat tren kazasından sonra Türkiye'nin gösterdiği dayanışma ile hız kazanan yumuşama, Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan Atina Bildirgesi'yle taçlandırılmıştı. Bu bildirge, sorunların çözümü için iki ülke arasında kurumlararası temasların artırılmasını öngörüyordu.

Yumuşama sürecine rağmen Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar, Kıbrıs sorunu gibi birçok ihtilaflı başlık bulunuyor.