Yunanistan'da flaş fikstür değişikliği

Fenerbahçe'nin rakibi olan Olympiakos'un ligde oynayacağı PAOK karşılaşması ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 20:06
Yunanistan'da flaş fikstür değişikliği
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Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Olympiakos için Yunanistan Futbol Federasyonu flaş bir karar aldı.

Gazzetta'nın haberine göre Yunanistan Futbol Federasyonu, Konferans Ligi'nde yer alan iki ekibin karşılaşması olan PAOK-Olympiakos karşılaşmasını erteleme kararı aldı.

14 Nisan Pazar günü oynanacak PAOK-Olympiakos karşılaşması, iki takımın Konferans Ligi çeyrek final maçları nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Fenerbahçe-Olympiakos maçları 11 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde oynanacak.


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