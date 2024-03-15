Yunanistan'da flaş fikstür değişikliği
Fenerbahçe'nin rakibi olan Olympiakos'un ligde oynayacağı PAOK karşılaşması ertelendi.
Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Olympiakos için Yunanistan Futbol Federasyonu flaş bir karar aldı.
Gazzetta'nın haberine göre Yunanistan Futbol Federasyonu, Konferans Ligi'nde yer alan iki ekibin karşılaşması olan PAOK-Olympiakos karşılaşmasını erteleme kararı aldı.
14 Nisan Pazar günü oynanacak PAOK-Olympiakos karşılaşması, iki takımın Konferans Ligi çeyrek final maçları nedeniyle ileri bir tarihe alındı.
Fenerbahçe-Olympiakos maçları 11 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- Büyükşehir sıkıntısı!
- Kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!
- Altın kıyağı kimlere yapıldı?
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı
- 'Merkez' beklenti anketini açıkladı!
- Baba Bülent Cihantimur adliyede
- Altın fiyatları düşüşe geçti