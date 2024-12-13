Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!

Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili İ.M. ve B.K. adlı şüpheliler, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:41

Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.M. ve B.K.'yi gözaltına aldı.

Zanlıların FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.


Etiketler: #fetö #Operasyon #yasa dışı #Yunanistan

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