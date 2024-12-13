Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı!
Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili İ.M. ve B.K. adlı şüpheliler, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.M. ve B.K.'yi gözaltına aldı.
Zanlıların FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
Etiketler: #fetö #Operasyon #yasa dışı #Yunanistan
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