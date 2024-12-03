Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi yakalandı!
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen terör örgütü PKK üyesi A.K., gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen A.K.'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: #Operasyon #pkk #Terör örgütü #Yunanistan
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