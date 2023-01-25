Türkiye, Suriye ile yapılacak ikinci görüşmeyi Rusya'yla sürdürmek istiyor
Normalleşme sürecinde Suriye ile dışişleri bakanları düzeyindeki ikinci görüşme, 1-20 Şubat aralığında Moskova’da gerçekleştirilecek.
Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra ilk kez savunma bakanları düzeyinde Rusya’da yapılan temasların ardından gözler ikinci görüşmenin tarihinde.
Cumhuriyet’e konuşan Suriyeli kaynaklar dışişleri bakanları düzeyindeki ikinci görüşmenin 1-20 Şubat aralığındaki bir tarihte Moskova’da olacağını söyledi.
Kaynaklar, iki ülke arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Rusya’nın yanı sıra İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de bu konuma talip olduklarını söyledi. Söz konusu isteme göre İran görüşmenin Tahran’da olmasını isterken BAE, Ankara ve Şam’ı Dubai’de bir araya getirmek istedi. Ancak kaynakların belirttiğine göre Türkiye, öncelikli görüşmeleri Ankara-Moskova-Şam arasında yürütmek istediği için bu talebi reddetti.
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