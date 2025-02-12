‘Türkiye, Suriye’de ‘ikincil ülke’ olabilir’

Yayınlanma: 12.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.02.2025 - 04:28

Suriye Limanları İdaresi, geçen hafta 2009’dan bu yana Lazkiye Limanı’nı işleten Fransız lojistik firması CMA CGM ile yeniden anlaştı. Söz konusu şirketin yüzde 24 hissesinin R. Yüksel Yıldırım’ın sahibi olduğu Yıldırım Holding’e ait olduğu bilinirken pastadan büyük payı alan Fransızlar oldu.

Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Şam’ın Paris ile tarihsel bağlarını vurgulayarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un son dönemde Kürt gruplarını desteklemesinin nedenlerinden birinin “mümkün olduğunca Türkiye’yi Suriye’den çıkarmak” olduğunu söyledi.

Bağcı, “Türkiye’de bir yanlış anlaşılma var. Ahmet Şara, sonuçta bir Arap milliyetçisidir. Türkiye ile iş yapabilir ama Suriye’nin tarihsel arka planını devre dışı bırakmaz. Türkiye, ordunun ve devletin yeniden yapılanmasında katkı sunabilir ama onun dışında iyi yönetemezse kazancı kayba dönüşebilir. Büyük anlaşmaları Fransa, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile imzalayacaktır. Şara’nın tavrı daha çok Katar ve Suudi Arabistan’a da dönük. Çünkü parayı onlar veriyor. Türkiye’nin vereceği büyük bir mali yardım yok. O nedenle Türkiye ikincil derecede ülke durumuna düşme olasılığıyla karşı karşıya” dedi.

‘İNGİLTERE ÖN PLANDA’

Fransa’nın nükleer bir güç olduğunu ve Ortadoğu’da her zaman bulunduğunu vurgulayan Bağcı, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ‘Fransa gibi küçük ülkeler’ demişti. Fransa da Suriye’de küçük ülke olmadığını kanıtlıyor. Suriye’de ekonomik destek anlamında Arap ülkeleri, AB ve İngiltere ön planda. İngiltere de çok önemli anlaşmalar imzalama arifesinde” diye konuştu.

‘DÖRTLÜ KOALİSYON İLK KEZ BULUŞACAK’

Suriye’de ABD’nin terör örgütü YPG’ye “IŞİD’le mücadele” gerekçesiyle destek vermesine karşın Ankara, bölge ülkeleriyle işbirliği çabalarını sürdürüyor. ABD merkezli haber sitesi Al Monitor’ın iddiasına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ay içerisinde Irak, Suriye ve Ürdün’ü de içeren dörtlü koalisyonun ilk toplantısına katılacak. Ürdün’deki güvenlik zirvesinde üst düzey diplomatların yanı sıra Türk, Ürdünlü, Suriyeli ve Iraklı istihbarat şeflerinin de yer alması bekleniyor.

Fidan, 2 Şubat’ta atar ziyareti sırasında Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün’den oluşan bir koalisyonun IŞİD’le mücadele için bir araya geleceğini söylemişti. Ön görüşmelerde bulunulduğunu belirten Fidan dört ülkenin, yakın zamanda bir adım atacağını duyurmuştu.