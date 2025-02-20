‘Türkiye, Ukrayna yenik çıksın istemez’

Yayınlanma: 20.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2025 - 04:00

Oğuzlu, Trump’n Ukrayna’ya yönelik sert sözlerini “haksız” olarak niteledi. Ukrayna’nın günün birinde Avrupa Birliği’ne (AB) ve NATO’ya üye olabileceği sözünün daha önce ABD’nin başında olduğu Batı bloku tarafından verildiğini anımsatan Oğuzlu, “ABD’nin işin içinden kendini tereyağından kıl çeker gibi sıyırmasını anlamak güç. Açıklamalar, Trump’ın genel dış politika yaklaşımıyla ilgili. Trump, Çin ve Rusya gibi güçlü aktörleri seviyor. Güç siyasetini kutsallaştıran bir kişiliği var” dedi. Bu savaşın bir an önce sonlanması için böyle bir adımın da atılması gerektiğini dile getiren Oğuzlu, “Eğer Trump böyle bir inisiyatif almasaydı daha çok beklenecek ve daha çok insan ölecekti. ABD, sürecin bir aşamasında Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerin yer alacağını söylüyor.

Bu sadece Ukrayna savaşının konuşulduğu bir diplomatik süreç değil, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin genel seyri söz konusu” ifadelerini kullandı.

‘KANDIRILMIŞ HİSSEDİYOR’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Zelenski görüşmesine de değinen Oğuzlu, “Zelenski, bulduğu her dala sarılmak istiyor. ABD tarafından kandırılmış gibi hissediyor. Hem AB ülkelerine ‘bir an önce ordunuzu kurun, bana güvenlik garantisi verin’ mesajı veriyor hem de Türkiye’yi yanında görmek istiyor. Türkiye, Ukrayna bu savaştan tamamen yenik çıksın istemez. Rusya’nın Karadeniz’deki hâkimiyeti pekişsin istemez. Bu, Türk-Rus ilişkilerindeki dengeyi de Türkiye aleyhine bozar” dedi.