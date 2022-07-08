Türkiye ve İsrail’den ‘havacılık’ uzlaşısı
Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme kapsamında bu hafta sivil havacılık müzakereleri yapıldı. İki ülkenin sivil havacılık kurumları ve dışişleri bakanlıklarından yetkililerin de katıldığı İstanbul’daki görüşmelerden uzlaşı çıktı.
Sivil Havacılık Genel Müdürvekili Kemal Yüksek Ankara’da, İsrail Sivil Havacılık Genel Müdürü Joel Feldschuh Tel Aviv’de eşzamanlı olarak üzerinde uzlaşılan Türkiye-İsrail Sivil Havacılık Anlaşması’nı parafladı.
1951’de imzalananın yerine geçecek olan anlaşma, her iki ülkedeki resmi onayların sonrası yürürlüğe girecek. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, anlaşma kararının, “taraflar arasında ve Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli ile Türk mevkidaşıyla birkaç ay önce yaptığı görüşme sonrası geldiği” belirtildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet muhabirinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye bilgi veren İsrailli yetkili, bu hafta İstanbul’da yapılan sivil havacılık görüşmelerinin “olumlu ve yapıcı bir havada” geçtiğini ve uzlaşıya varıldığını anlattı. Yetkili, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından İsrailli şirketlerin Türkiye’ye uçuşlarını yeniden başlatacağını, Türkiye’ye gelen İsrailli turist sayısında kaydadeğer bir artış beklendiğini, bunun da ülkeler arasındaki ilişkilere olumlu yansımalarının olacağını kaydetti.
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