Türkiye'de de kullanılıyor: Sinovac'tan Omicron varyantı açıklaması
Türkiye'de de kullanılan Çin menşeli koronavirüs aşısının geliştiricisi, 'Omicron' varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sinovac, ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni bir aşı üretebileceklerini belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz hafta Omicron varyantını SARS-CoV-2 "endişe verici varyant" olarak tanımlamış ve diğer varyantlardan daha çabuk yayıldığını belirtmişti. Türkiye'de de kullanılan Çin menşeli Sinovac aşısının üreticisi de aşının yeni varyant karşısındaki etkililiğine dair incelemelerin sürdüğünü, ihtiyaç duyulduğu takdirde ayrı bir aşı üretebileceklerini açıkladı.
South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre Sinovac, "Teknoloji ve üretim, ilk virüsle aynı ve virüs suşunun izole edilmesi sonrasında araştırmalar için hızla bir aşı hazırlanabilir. Üretim bir sorun değil” dedi.
Çin menşeili firma açıklamasında, “Ancak ilgili çalışmaların tamamlanması ve yasal gerekliliklere uygun olarak kullanılmak üzere yeni aşıların onaylanması gerekiyor. Bu varyant için ayrı bir aşının geliştirilip üretilmesi gerekip gerekmediğini söylemek için henüz çok erken” ifadelerini kullandı.
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