Türkiye'de de oynamıştı: Brezilyalı eski futbolcu Robinho'ya hapis cezası!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:04

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:38

Robinho, AC Milan forması giydiği 2013 yılında bir grup cinsel saldırıya karıştığı gerekçesiyle 2017 yılında İtalya'da dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Brezilya'daki bir mahkeme şimdi de hapis cezasını Brezilya'da çekmesi gerektiğine karar verdi. Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi 9'a karşı 2 oyla Robinho'nun mahkumiyetini onayladı.

Robinho'nun hala Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne temyize gidebileceği belirtildi.

Robinho'nun avukatı Jose Eduardo Alckmin, Çarşamba günkü duruşmanın başında mahkemeye müvekkilinin ulusal egemenlik gerekçesiyle Brezilya'da yeniden yargılanmak istediğini söyledi.

Brezilya mahkemesinde oy kullanan ilk hakim Francisco Falcao, Robinho'nun cezasını Brezilya'da çekmesi gerektiğini söyledi.

Falcao, eski oyuncunun cezasız kalamayacağını ve cezanın çekilmemesi halinde Brezilya ile İtalya arasında diplomatik sürtüşme yaşanabileceğini de belirterek, şunları söyledi:

"Cezasının infazını onaylamak için hiçbir engel yok. Bu davada yetkili makam olan Milano'daki bir mahkeme tarafından onaylandı. Mahkumiyet kararı kesindir. Sanık İtalya'da gıyabında yargılanmamıştır, temsili vardır."

Brezilya'nın vatandaşlarını iade etmemesi, İtalya'nın Robinho'nun kendi ülkesinde hapsedilmesini istemesine yol açtı.

ROBİNHO SUÇLAMALARI REDDETTİ

Robinho, suçlamaları reddetmeye devam ederek, Milano'daki bir barda kadınla yaşadığı cinsel ilişkinin rızaya dayalı olduğunda ısrar ediyor.

Sao Paulo'nun dışındaki Santos'ta yaşayan Robinho, geçen yıl Mart ayında pasaportunu Brezilya makamlarına teslim etti.

Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi takımların da formalarını giyen Robinho, daha sonra Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de de top koşturdu. Başakşehir sonrası ülkesine dönen ve Santos'la anlaşan Robinho, tecavüz davasının ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında İtalya'nın Milano şehrindeki bir gece kulübünde 23. doğum gününü kutlayan Robinho’nun, bir kadına toplu tecavüz olayına karıştığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu ve olaya karışan 5 kişi 2015'te suçlu bulunmuştu.

Brezilyalı futbolcu ise olay sırasında davacı kadının sarhoş olduğu iddialarını yalanlayarak temyize gitmişti.