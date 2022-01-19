Tecavüz davasıyla yargılanan Robinho'nun hapis cezası onandı
Tecavüz davasında yargılanan Robinho'nun son savunması temyiz mahkemesi tarafından reddedildi. Robinho, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Roma Mahkemesi, Robinho'nun tecavüz davasına yönelik yaptığı itirazı reddetti. 37 yaşındaki oyuncu, 9 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Hükmü kesinleşen eski yıldızın davayı bir kez daha temyize taşıma seçeneği kalmadı.
1988 Brezilya anayasası, davada suçlu bulunan Robinho ve Falco'nun iadesini engelliyor. İtalya, cezasını Güney Amerika'da çekmesini sağlamak için Brezilya mahkemelerine başvuruda bulunacak.
Robinho, yurtdışına seyahat etmesi halinde tutuklanma riskiyle karşı karşıya. Bunun için İtalya'nın herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde uygulanabilecek uluslararası bir tutuklama emri çıkarması gerekiyor.
Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi takımların da formalarını giyen Robinho, daha sonra Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de de top koşturdu. Başakşehir sonrası ülkesine dönen ve Santos'la anlaşan Robinho, tecavüz davasının ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti.
NE OLMUŞTU?
2013 yılında İtalya'nın Milano şehrindeki bir gece kulübünde 23. doğum gününü kutlayan Robinho’nun, bir kadına toplu tecavüz olayına karıştığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu ve olaya karışan 5 kişi 2015'te suçlu bulunmuştu.
Brezilyalı futbolcu ise olay sırasında davacı kadının sarhoş olduğu iddialarını yalanlayarak temyize gitmişti.
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