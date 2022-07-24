Türkiye’deki uzlaşıdan bir gün sonra Ukrayna’nın Odessa Limanı’na saldırı düzenlendi

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Ukrayna’da Rusya’nın saldırıları nedeniyle ihraç edilemeyen tahıl için önceki gün İstanbul’da imzalanan anlaşma sonrası dün Karadeniz’deki Odessa limanına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Ukrayna Güney Operasyonları Komutanlığı, Rusya’yı suçlayarak füzelerinin güneydeki Odessa kentinde liman altyapısını vurduğunu aktardı. Ordu, “Düşman, Odessa deniz ticaret limanına Kalibr seyir füzeleriyle saldırdı” açıklaması yaptı.

Ordu, iki füzenin limandaki altyapıya isabet ettiği, diğer ikisinin ise hava savunma güçleri tarafından vurulduğu bildirildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, bu saldırıyla “Putin’in anlaşmaya aracılık eden BM ve Türkiye’nin yüzüne tükürdüğünü” ifade etti. Saldırıya ilişkin doğrudan açıklama yapmayan Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan, dün “Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız” dedi. Ukrayna’nın elindeki Odessa dahil üç limanın İstanbul’daki anlaşmayla birlikte tahıl ihracatına açılacağı belirtilmişti.

‘RUSYA REDDEDİYOR’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile dün görüştüğünü duyurdu. Akar, “Füze saldırılarından bir tanesinin oradaki silolardan bir tanesine isabet ettiğini, diğerinin de siloya yakın bir bölgeye düştüğünü fakat rıhtımların yükleme kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler” diye konuştu. “Tahıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi. Bundan biz de rahatsız olduk” diyen Akar, “Rusya ile temasımızda Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler” ifadelerini kullandı.

GUTERRES KINADI

Akar, “Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi dahil, Rusya ve Ukrayna temsilcileri şu anda Türkiye ile birlikte Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaya başladılar” dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Odessa’ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı. BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisi, “Genel Sekreter Antonio Guterres, Ukrayna’nın Odessa Limanı’na bugün yapıldığı bildirilen saldırıları açık bir şekilde kınıyor” dendi.