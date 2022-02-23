Türkiye'den Rusya'nın Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasına tepki

23 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararına Ankara’dan tepki geldi. Önce Dışişleri Bakanlığı, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda Putin’in kararının “Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali” olduğu belirtildi.

Putin’in, Ukrayna’nın doğusunda 2014’ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıma kararına Türkiye’nin ilk resmi tepkisi Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Önceki gece yapılan açıklamada “Rusya Federasyonu’nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir” denildi. Kararın “kabul edilmez” bulunduğu ve Türkiye tarafından reddedildiği belirtilen açıklamada, taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıldı. Dışişleri ayrıca Türk vatandaşlarının Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmaları tavsiyesinde bulunulan bir seyahat duyurusu yayımladı.

KARADENİZ VURGUSU

Afrika turunda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Senegal’e geçerken uçakta kendisine eşlik eden gazetecilere konuyla ilgili açıklama yaptı. “Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Rusya’nın da aralarında bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleriyle Türkiye ve Almanya’nın katılımıyla ortak zirve çağrısını da değerlendiren Erdoğan, “Böyle bir teklif eğer uygulama alanı bulursa biz tabii ki böyle bir teklifin içerisinde de yer alırız. Bunu zaten daha önce de ifade ettim. Bana göre olması gereken de budur” ifadelerini kullandı. Erdoğan krizde Karadeniz’de istikrarsızlaşma tehdidiyle ilgili de “Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de aralarında bulunduğu Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik çeşitli yaptırımlar açıklamasına karşın Türkiye’nin bu yaptırımlara katılması ilk aşamada beklenmiyor. Türkiye, Rusya’nın Kırım’ı ilhakında olduğu gibi Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanıdığı vurgusu yapıyor.