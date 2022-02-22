ABD Büyükelçisi Flake'ten, Türkiye'nin Rusya tavrına yönelik açıklama
ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake; Türkiye’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasına ilişkin tavrını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Flake, “Bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz” dedi.
ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasına ilişkin tavrını olumlu karşıladığını açıkladı.
Türkiye, Putin’in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasına tepki gösteren ülkelerden biri olmuştu. Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” denilmişti.
"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
ABD Ankara Büyükelçi Flake, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
- Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı’nın, Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği v etoprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz.
#AmbassadorFlake: We welcome @RTErdogan @TC_Disisleri rejection of President Putin’s recognition of the so-called Donetsk & Luhansk Republics & agree such action constitutes a clear violation of Ukraine’s political unity,sovereignty, and territorial integrity. #UnitedWithUkraine. https://t.co/FNwDsy8eIo— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 22, 2022
İlgili Haberler
- ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake: F-16 görüşmeleri yolunda gidiyor
- ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Flake’den Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı
- ABD Ankara Büyükelçisi Flake, İmamoğlu'nu ziyaret etti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın en ağır çileği İsrail'de yetiştirildi
- Filistin'den Doğu Kudüs çağrısı
- Londra sokaklarında ‘büyülü’ bir polisiye
- Styron ile çöküntüye hazır mısınız?
- Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor