ABD Büyükelçisi Flake'ten, Türkiye'nin Rusya tavrına yönelik açıklama

22 Şubat 2022 Salı, 22:07

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasına ilişkin tavrını olumlu karşıladığını açıkladı.

Türkiye, Putin’in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasına tepki gösteren ülkelerden biri olmuştu. Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” denilmişti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

ABD Ankara Büyükelçi Flake, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı’nın, Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği v etoprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz.