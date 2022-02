ABD Büyükelçisi Flake'ten, Türkiye'nin Rusya tavrına yönelik açıklama

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasına ilişkin tavrını olumlu karşıladığını açıkladı.

Türkiye, Putin’in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasına tepki gösteren ülkelerden biri olmuştu. Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” denilmişti.

ABD Ankara Büyükelçi Flake, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

#AmbassadorFlake: We welcome @RTErdogan @TC_Disisleri rejection of President Putin’s recognition of the so-called Donetsk & Luhansk Republics & agree such action constitutes a clear violation of Ukraine’s political unity,sovereignty, and territorial integrity. #UnitedWithUkraine. https://t.co/FNwDsy8eIo