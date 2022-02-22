Peskov: Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil

22 Şubat 2022 Salı, 20:19

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki Ukrayna konusuyla ilgili görüş ayrılıklarının Moskova ve Ankara'nın ilişkilerini sürdürmelerini engellemediğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması konusundaki açıklamalarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Henüz bunlar (açıklama ve ziyaret) arasında bir bağlantı görmüyoruz. Hiç kimse buna işaret etmedi" yanıtını verdi.

"RUSYA İLE UKRAYNA'NIN İLİŞKİ KURMASI MÜMKÜN"

Rusya ile Ukrayna'nın ilişki kurmasının mümkün olduğunu belirten Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:

İmkansız bir şey yok. Eğer sorumlu bir tutum sergilenirse, birbirine saygıyla yaklaşılırsa, sözler tutulursa, kendi vatandaşlarına saldırılmazsa, o zaman her şey mümkün.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: