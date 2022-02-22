Peskov: Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya ile Türkiye arasındaki Ukrayna konusuyla ilgili görüş ayrılıkları Moskova ve Ankara'nın ilişkilerini sürdürmelerine engel değil" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki Ukrayna konusuyla ilgili görüş ayrılıklarının Moskova ve Ankara'nın ilişkilerini sürdürmelerini engellemediğini söyledi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" ifadelerini kullandı.
Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması konusundaki açıklamalarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Henüz bunlar (açıklama ve ziyaret) arasında bir bağlantı görmüyoruz. Hiç kimse buna işaret etmedi" yanıtını verdi.
"RUSYA İLE UKRAYNA'NIN İLİŞKİ KURMASI MÜMKÜN"
Rusya ile Ukrayna'nın ilişki kurmasının mümkün olduğunu belirten Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:
- İmkansız bir şey yok. Eğer sorumlu bir tutum sergilenirse, birbirine saygıyla yaklaşılırsa, sözler tutulursa, kendi vatandaşlarına saldırılmazsa, o zaman her şey mümkün.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
- Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir.
- Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.
- Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz.
İlgili Haberler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
- İstanbul'a gelen Ukraynalılar ülkelerindeki son durumu anlattı: 'Halk, arabalarını ve evlerini satmaya başladı'
- Goldman Sachs, Ukrayna-Rusya krizinde piyasalar için ‘en kötü senaryoyu’ paylaştı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın en ağır çileği İsrail'de yetiştirildi
- Filistin'den Doğu Kudüs çağrısı
- Londra sokaklarında ‘büyülü’ bir polisiye
- Styron ile çöküntüye hazır mısınız?
- Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor