Rusya: Kırım'a yönelik saldırıda 11 İHA düşürüldü

Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Bir İHA'nın ise Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirdi.

“In the sky over Crimea, 11 enemy drones were shot down by air defense forces and suppressed by electronic warfare,” governor of Crimea Aksyonov said. Railway traffic and the highway to Sevastopol are closed.



There was a hit in an ammunition depot in the area of Dzhankoy. pic.twitter.com/WkOpZfXxXz