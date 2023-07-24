Rusya: Kırım'a yönelik saldırıda 11 İHA düşürüldü

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yönelik saldırıda 11 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bölgedeki bir mühimmat deposunun ise İHA'yla vurulduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:34
Rusya: Kırım'a yönelik saldırıda 11 İHA düşürüldü
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Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Bir İHA'nın ise Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirdi.

 

Aksenov, civardaki köylerdeki kişilerin başka yerlere tahliye edildiğini ifade etti.


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