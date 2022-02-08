Türkiye'den Trablus, Misrata ve Bingazi'ye ziyaret

08 Şubat 2022 Salı, 04:00

Libya’da Trablus ve Bingazi merkezli taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle geçen yıl 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesinin ardından yeni seçim takvimi halen belirlenemezken Türkiye’nin, Hafter güçlerinin kontrolündeki doğu bölgesiyle teması yoğunlaşıyor. Libya’nın batısını önceleyen politikadan geri adım atan Ankara, 15-16 Aralık’ta Libya Temsilciler Meclisi’nden gelen milletvekilleriyle TBMM’de görüşmüş, doğu bölgesinin vekilleri, Türkiye’nin tüm kesimlerle dengeli bir ilişki kurmasına yönelik beklentilerini dile getirmişti. Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi’nin Bingazi’yi ziyaret etmesi, Türk Hava Yolları’nın Bingazi seferlerini yeniden başlatması ve Türkiye’nin Bingazi’de konsolosluğunu yeniden açması talepleri sıralanmıştı.

İLK ADIM BÜYÜKELÇİDEN

Taleplerin ardından Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, 19 Ocak’ta Libya’nın doğusundaki Kubbe şehrinde merkezi Tobruk’ta bulunan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüştü. Yılmaz, 30 Ocak’ta da Bingazi Belediye Başkanı’nın daveti üzerine Türk iş insanlarıyla birlikte Bingazi’yi ziyaret etti. Bu ziyarette 2014’ten bu yana kapalı bulunan Bingazi Başkonsolosluğu’nun yeniden açılması için “Türkiye’nin iradesinin altını çizdiklerini” belirten Yılmaz, yakın dönemde karşılıklı ziyaretlerin artarak devam etmesini umduklarını da söyledi.

TBMM’den bir heyetin Bingazi kentini de kapsayan Libya gezisi planladığı öğrenildi. Ziyareti Türkiye-Libya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AKP Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada açıkladı. Türkiye’nin Libya’nın bütünüyle ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini belirten Yıldız, “Bugüne kadar gelişen şartlar, bizim dışımızdaki koşullar belki buna elvermedi ama artık şartlar elverdikçe buna başladık” dedi ve Türkiye-Libya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerinden oluşacak heyetin Libya’yı ziyaret etmesini umduklarını söyledi.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, mecliste grubu olan tüm partilerden milletvekillerinin bulunduğu Dostluk Grubu üyelerinden bir heyet, başkent Trablus ile Misrata ve Bingazi kentlerinin programda yer alacağı üç ayaklı bir Libya ziyareti planlıyor. Ziyaret kapsamında TBMM heyetinin başta Libya Temsilciler Meclisi üyeleri olmak üzere çeşitli kesimlerden Libyalılarla bir araya gelmesi öngörülüyor. Ziyaretle ilgili planlamanın sürdüğü, tarihinin henüz netleşmediği öğrenildi.