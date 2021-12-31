Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz’ın, Libya’nın doğu bölgesine ziyareti gündemde

31 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Seçimlerin ertelendiği Libya’da batı ve doğu tarafları arasında dikkat çeken görüşme trafiği sürerken, Türkiye, “daha yakın ilişki” taleplerinin geldiği Libya’nın doğu bölgesiyle de temasa geçecek. Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz’ın yakın zamanda Bingazi başta olmak üzere Libya’nın doğu bölgesini ziyaret etmesi planlanıyor. Libya’da başkanlık seçimi adaylarından Halife Hafter’le bir temasın olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

Ülkenin batı ve doğusunu temsil eden taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesinin ardından Libya’da belirsizlik sürüyor. Libya’da bazı kesimler, ülkeyi seçimlere taşıması amacıyla kurulan Ulusal Birlik Hükümeti’nin (UBH), 24 Aralık’ta görev süresinin sona erdiği gerekçesiyle yeni hükümet çağrıları yaparken başkanlığa aday da olan UBH Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ise seçimler yapılana kadar görevinde kalacağını açıkladı.

TALEP GELMİŞTİ

Başkanlığa aday isimlerden eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise daha önce UBH’nin görev süresinin 23 Aralık gece yarısı sona ereceği çıkışını yapmıştı. Başağa’nın, ülkedeki ateşkes öncesi iç savaşın taraflarından ve aynı zamanda başkan adaylarından biri olan General Halife Hafter’le görüşmesi de dikkat çekmişti.

24 Aralık öncesi dikkat çeken başka bir gelişme ise içinde ülkenin batı ve doğusundan temsilcilerin yer aldığı Libya Temsilciler Meclisi heyetinin Ankara ziyareti olmuştu. Heyet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş ve TBMM’de temaslarda bulunmuştu.

Libya’nın doğu bölgelerinden gelen milletvekilleri, Türkiye’nin kendileriyle de ilişki kurması talebini iletmiş, Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi’nin Bingazi’yi ziyaret etmesini, Bingazi Başkonsolosluğu’nun yeniden açılmasını ve Türkiye’den Bingazi’ye uçak seferi başlatmasını istemişti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu hafta yaptığı yıl sonu değerlendirme toplantısında Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz’ın yakın zamanda Libya’nın doğu bölgesini ziyaret edeceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı başkanlığındaki bir heyetin Bingazi’ye gideceği iddia edilirken Cumhuriyet’in ulaştığı yetkililer, bu iddiayı doğrulamadı. Edinilen bilgiye göre ilk aşamada Bingazi’ye Türk elçi tarafından ziyaret yapılacak. Çalışmalar sürerken ziyaretin, Libya’daki belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından olması bekleniyor. Bingazi ziyaretinde Hafter’le bir görüşme olup olmayacağı ise netlik kazanmadı.

Çavuşoğlu, daha önce Hafter’in de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme talebiyle Türkiye’ye gelmek istediğini, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın görüşmeyi kabul ettiklerini ancak Hafter’in gelmekten vazgeçtiğini açıklamıştı.