Çok konuşulacak görüntüler… MİT Başkanı Kalın, terör örgütü lideri Colani'yle aynı araçta mı?
Suriye yönetimi cihatçıların ele geçirmesi üzerine Şam’a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın terör örgütü HTŞ’nin lideri Colani’yle aynı araçta olduğu iddia edildi.
Suriye’de terör örgütü HTŞ’nin öncülüğünde cihatçıların yönetimi ele geçirmesi üzerine Esad dönemi sona erdi.
Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmiş ve Emevi Camii’ni ziyaret ederek namaz kılmıştı.
Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılanırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, MİT Başkanı Kalın’ın terör örgütü lideri Colani’yle aynı araçta gittiği iddia edildi.
2018'DE TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLDİ
31 Ağustos 2018 sayılı Resmi Gazete'de Türkiye Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) örgütünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla terör listesine almıştı.
Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Cumhurbaşkanlığı kararı’ ile terör örgütleri listesinde El Nusra’nın 'güncellenmiş' adı olarak Heyet Tahrir El Şam da eklendi.
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