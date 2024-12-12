Çok konuşulacak görüntüler… MİT Başkanı Kalın, terör örgütü lideri Colani'yle aynı araçta mı?

Yayınlanma: 12.12.2024 - 21:08

Güncelleme: 12.12.2024 - 21:28

Suriye’de terör örgütü HTŞ’nin öncülüğünde cihatçıların yönetimi ele geçirmesi üzerine Esad dönemi sona erdi.

Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmiş ve Emevi Camii’ni ziyaret ederek namaz kılmıştı.

Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılanırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, MİT Başkanı Kalın’ın terör örgütü lideri Colani’yle aynı araçta gittiği iddia edildi.

2018'DE TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLDİ

31 Ağustos 2018 sayılı Resmi Gazete'de Türkiye Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) örgütünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla terör listesine almıştı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Cumhurbaşkanlığı kararı’ ile terör örgütleri listesinde El Nusra’nın 'güncellenmiş' adı olarak Heyet Tahrir El Şam da eklendi.