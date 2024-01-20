Türkiye'nin AB üyeliği süreci nereye gidiyor: 'Müzakereler durma noktasında'

İsveç Çalışma Bakanı Johan Pehrson, STV'ye verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik dikkat çekici mesajlar gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:19
Türkiye'nin AB üyeliği süreci nereye gidiyor: 'Müzakereler durma noktasında'
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Johan Pehrson, Türkiye'nin demokratik yönde gelişmesini istediklerini, aksi taktirde AB üyeliği sürecinin ilerlemeyeceğini dile getirdi.

Pehrson, "Türkiye'nin, AB'ye katılmasına destek olmaya hazır olmamız için ne gibi önlemler almaları gerektiğini belirtmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Pehrson, Türkiye-AB üyelik sürecinin ilerleyebilmesi için Türkiye'nin, birliğin sahip olduğu demokrasi kriterlerini karşılaması gerektiğini kaydetti.

Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin durma noktasında olduğundan bahseden Pehrson,  "Şimdi müzakereler durma noktasında. Türkiye ile olan olaylara tekrar bakacağız, anlaşmada öyle yazıyor. İsveç tarafında taahhütlerimizi yerine getirdi. Şu anda üye olmak onlara bağlı değil, ancak uzun vadede öyle olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

İsveç'in, Türkiye'nin AB'ye katılma girişimlerini aktif olarak desteklemek için Türkiye ile bir anlaşma imzaladığını hatırlatan Pehrson, bu durumda Türkiye'ye yeni taleplerin geleceğini söylüyor.


isveç AB

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