Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracı kundaklandı
Almanya’nın Stuttgart kentinde Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosluğuna ait araç kundaklandı. Alevler, çevredeki 8 araca da sıçradı.
Almanya’nın Stuttgart kentinde, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosluğuna ait bir araç akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen kişilerce kundaklandı. Polis, alevlerin park halindeki arabadan diğer 8 araca sıçradığını aktardı.
Baden Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl, Türkiye Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ile yaptığı görüşmede, "Türk konsolosluğuna ait bir araca doğrudan başkonsolosluğun önünde düzenlenen tehlikeli kundaklama saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi. Stuttgart’ın Lord Belediye Başkanı Frank Nopper ise, "Gelebilecek her türlü şiddeti en güçlü şekilde reddediyoruz. Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu ve Türk dostlarımızın yanındayız" diye konuştu.
Görgü tanıkları da 2 maskeli kişinin başkonsolosluk önündeki yangın mahallinden kaçtığını gördüklerini belirtti.
BÜYÜKELÇİ SCHULZ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA ÇAĞRILDI
Olayın ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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