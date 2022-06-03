Türkiye'nin Suriye'ye operasyon sinyali: Moskova ile temas bekleniyor

03 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrası Suriye’ye yeni harekât sinyali verdi.

Türkiye’nin 2018’de Zeytin Dalı Harekâtı’nı düzenlediği Afrin ile 2016’daki Fırat Kalkanı Harekâtı’nın yapıldığı El Bab arasında yer alan ve güneyinde Suriye ordusunun kontrolündeki Halep kent merkezinin bulunduğu Tel Rıfat bölgesi, terör örgütü PKK’nin Suriye kolu YPG kontrolünde bulunuyor. Yine YPG kontrolünde bulunan ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesinin güneydoğusunda Fırat Nehri’nin batı kıyısındaki Münbiç ise hem ABD hem de Rusya ile müzakere konusu olan bölgeler arasında yer alıyor. ABD’de Trump’ın başkan olduğu 2018’de YPG’nin Münbiç ilçesinden çıkartılması için “Münbiç Yol Haritası” imzalandı, ancak bu konuda herhangi bir ilerleme sağlanmadan 2019’da ABD, Münbiç’in de dahil olduğu birçok noktadan askerlerini çekme kararı aldı. Türkiye de Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattı.

SOÇİ’NİN 6. MADDESİ

Barış Pınarı sonrası Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le imzaladığı Soçi Mutabakatı’nın 6. maddesi, “Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılmasını” öngörüyordu. Mutabakatın ardından Türkiye ve Rusya, 2020’nin sonuna kadar Tel Rıfat etrafında bağımsız, eşgüdümlü devriyeler yürüttü. Halihazırda Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde Rusya’nın “askeri polis” olarak tanımladıkları güçleri bulunuyor.

Özellikle Ukrayna savaşının başlamasından sonra Rusya’nın Münbiç bölgesinden asker çektiği haberleri gelse de bölgede halen Rus güçlerinin bulunduğu, ayrıca İran destekli güçlerin de bu bölgelere konuşlandırıldığı sahayı takip eden gözlemciler tarafından belirtiliyor. ABD’nin ise hem Tel Rıfat hem de Münbiç’te askeri varlığı bulunmadığı bildiriliyor. Bu nedenle Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerine düzenlenecek operasyon için Türkiye’nin Rusya’yla temas sağlaması bekleniyor.