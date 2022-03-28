Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'de 2 polisin öldürüldüğü saldırıyı kınadı
İsrail'in Hadera şehrinde 2 saldırganın yerel polise açtığı ateş sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, saldırıyı kınadı.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'in Hadera kentinde dün 2 polisin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.
Elçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail’in Hadera şehrinde dün (27 Mart) akşam gerçekleştirilen ve DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirilen saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.
İsrail polisi, saldırganların, ülkenin kuzeyindeki bir Arap beldesi sakini İsrail vatandaşı olduklarını ve terör örgütü IŞİD ile bağlantıları bulunduğunu duyurmuştu.
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