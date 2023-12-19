Türkiye'ye F-16 şartı: Hangi koşulda satış onaylanacak?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'ye F-16 satışına açıkça destek verdiğini, ancak "Kongre'nin bu konuyu Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla ilişkilendirdiğini" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:12
Türkiye'ye F-16 şartı: Hangi koşulda satış onaylanacak?
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde konuştu.

Matthew Miller, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet modernizasyon kiti satın alma talebine yönelik mesajlar verdi.

Miller, "(Dışişleri) Bakanlığımız, F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye açıkça destekliyor ve itiraz etmiyor" dedi.

ABD Kongresi'nin tutumuna dikkat çeken Miller, "Kongre, bu konuyu Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla ilişkilendiriyor" ifadelerini kullandı.


ABD F-16

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