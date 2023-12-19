Türkiye'ye F-16 şartı: Hangi koşulda satış onaylanacak?
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'ye F-16 satışına açıkça destek verdiğini, ancak "Kongre'nin bu konuyu Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla ilişkilendirdiğini" söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde konuştu.
Matthew Miller, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet modernizasyon kiti satın alma talebine yönelik mesajlar verdi.
Miller, "(Dışişleri) Bakanlığımız, F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye açıkça destekliyor ve itiraz etmiyor" dedi.
ABD Kongresi'nin tutumuna dikkat çeken Miller, "Kongre, bu konuyu Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla ilişkilendiriyor" ifadelerini kullandı.
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