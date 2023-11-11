Türkiye'yi 'istikrarsız' olarak niteledi: Mektubun ayrıntıları ortaya çıktı
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Michael McCaul, Türkiye'nin "istikrarsız" bir NATO müttefiki olduğunu öne sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Michael McCaul'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdiği ifadeler ortaya çıktı.
Michael McCaul, geçtiğimiz günlerde Fox News'e verdiği mülakatta Türkiye'nin "istikrarsız" bir NATO müttefiki olduğunu öne sürdü.
Erdoğan'ın kendisini bir "Osmanlı hükümdarı" olarak gördüğünü ileri süren McCaul, Erdoğan'ın Hamas'a verdiği desteği eleştirerek Ankara'nın "buna bir son vermesi" gerektiğini söyledi.
Michael McCaul, "Ona (Erdoğan) durmasını söylerdim... Hamas'ı destekledikleri ve NATO müttefiki oldukları gerçeği ve tahmin edin başka kim var? Bay Putin. Hamas onu Kremlin'de ziyaret etti ve şimdi Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda bir araya geldiğini görüyoruz. Hepsi Batı'ya ve ABD'ye karşı müttefik" dedi.
BLİNKEN'A GÖNDERİLEN MEKTUP
Yunan basını, McCaul ve 47 Kongre üyesi tarafından 26 Ekim 2023 tarihinde Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektupta Türkiye'yi hedef alan "taleplerin" ayrıntılarını yazdı.
Mektupta, Kongre üyelerinin, Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik aşağıdaki adımları atmaya "teşvik edilmesi" istendi:
- Hamas'ın resmen bir terör örgütü olarak tanınması,
- Hamas'ın İstanbul ofisinin ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması,
- Türkiye'deki tüm Hamas yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve Türk pasaportlarına el konulması,
- Hamas yetkililerinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması,
- Herhangi bir Türk bankasının Hamas'ın finansmanına dahil olup olmadığının araştırılması, bu tür bir araştırmanın bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi ve bu tür bir finansmana dahil olan bankalara yaptırım uygulanması,
- Herhangi bir Türk yetkilinin 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısına karışıp karışmadığının araştırılması ve bu bulguların ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi.
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