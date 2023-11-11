Türkiye'yi 'istikrarsız' olarak niteledi: Mektubun ayrıntıları ortaya çıktı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:00

Güncelleme: 11.11.2023 - 11:21

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Michael McCaul'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdiği ifadeler ortaya çıktı.

Michael McCaul, geçtiğimiz günlerde Fox News'e verdiği mülakatta Türkiye'nin "istikrarsız" bir NATO müttefiki olduğunu öne sürdü.

Erdoğan'ın kendisini bir "Osmanlı hükümdarı" olarak gördüğünü ileri süren McCaul, Erdoğan'ın Hamas'a verdiği desteği eleştirerek Ankara'nın "buna bir son vermesi" gerektiğini söyledi.

Michael McCaul, "Ona (Erdoğan) durmasını söylerdim... Hamas'ı destekledikleri ve NATO müttefiki oldukları gerçeği ve tahmin edin başka kim var? Bay Putin. Hamas onu Kremlin'de ziyaret etti ve şimdi Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda bir araya geldiğini görüyoruz. Hepsi Batı'ya ve ABD'ye karşı müttefik" dedi.

BLİNKEN'A GÖNDERİLEN MEKTUP

Yunan basını, McCaul ve 47 Kongre üyesi tarafından 26 Ekim 2023 tarihinde Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektupta Türkiye'yi hedef alan "taleplerin" ayrıntılarını yazdı.

Mektupta, Kongre üyelerinin, Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik aşağıdaki adımları atmaya "teşvik edilmesi" istendi: