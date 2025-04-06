Türkmenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilk kez büyükelçi atadı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Türkmenistan'ın GKRY'ye ilk kez büyükelçi atadığını duyurdu.
Türk Devletleri Teşkilatı'nda "gözlemci üye" statüsündeki Türkmenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilk kez büyükelçi atayıp, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açtı.
GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkmenistan’ın Lefkoşa Büyükelçiliği görevine Toyly Komekov’un atandığını duyurdu.
Kombos, Komekov ile gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinden bir fotoğraf da paylaşarak görüşmeye dair detayları aktardı.
Constructive and cordial courtesy meeting with the Ambassador of Turkmenistan, Mr. Toyly Komekov. The appointment of Mr. Komekov as the first ever Ambassador of ???? to ???? is an important milestone in our bilateral relations.— Constantinos Kombos (@ckombos) March 31, 2025
???? and ???? remain committed in further enhancing and… pic.twitter.com/zymuIe5tSC
Kombos açıklamasında, “Türkmenistan Büyükelçisi Sayın Toyly Komekov ile yapıcı ve samimi bir nezaket görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Komekov’un Türkmenistan’ın Kıbrıs’taki ilk Büyükelçisi olarak atanması, ikili ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs ve Türkmenistan, ülkelerimiz arasında daha güçlü bir kurumsal çerçeveyi geliştirme ve teşvik etme kararlılığını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten açıklama
- Berkay Gezgin için sürpriz karar
- Cem Küçük: Akın Gürlek arkadaşım
- Dikkat çeken 'Erdoğan ve Suriye' mesajı
- Kıymeti bilinmeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- İptal kararında olağanüstü kurultay da iptal olur mu?
- İETT'ye kumpas görüntüleri
- Çocuğa öldüresiye şiddet! Şahıs tutuklandı
- 'Erken seçim kampanyası bugün başladı'