Türkmenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilk kez büyükelçi atadı

Türk Devletleri Teşkilatı'nda "gözlemci üye" statüsündeki Türkmenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilk kez büyükelçi atayıp, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açtı.

GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkmenistan’ın Lefkoşa Büyükelçiliği görevine Toyly Komekov’un atandığını duyurdu.

Kombos, Komekov ile gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinden bir fotoğraf da paylaşarak görüşmeye dair detayları aktardı.

Constructive and cordial courtesy meeting with the Ambassador of Turkmenistan, Mr. Toyly Komekov. The appointment of Mr. Komekov as the first ever Ambassador of ???? to ???? is an important milestone in our bilateral relations.

???? and ???? remain committed in further enhancing and… pic.twitter.com/zymuIe5tSC