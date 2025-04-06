Türkmenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilk kez büyükelçi atadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Türkmenistan'ın GKRY'ye ilk kez büyükelçi atadığını duyurdu.

Türkmenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilk kez büyükelçi atadı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 14:53

Türk Devletleri Teşkilatı'nda "gözlemci üye" statüsündeki Türkmenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilk kez büyükelçi atayıp, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açtı.

GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkmenistan’ın Lefkoşa Büyükelçiliği görevine Toyly Komekov’un atandığını duyurdu. 

Kombos, Komekov ile gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinden bir fotoğraf da paylaşarak görüşmeye dair detayları aktardı.

 

Kombos açıklamasında, “Türkmenistan Büyükelçisi Sayın Toyly Komekov ile yapıcı ve samimi bir nezaket görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Komekov’un Türkmenistan’ın Kıbrıs’taki ilk Büyükelçisi olarak atanması, ikili ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs ve Türkmenistan, ülkelerimiz arasında daha güçlü bir kurumsal çerçeveyi geliştirme ve teşvik etme kararlılığını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #türkmenistan #Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

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