Kıbrıs'ta tansiyon yükseliyor: İki askeri üs geliştirilecek

Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:46

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:46

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü ve Mari'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nün geliştirileceğini açıklayan Hristodulidis, bu üslerin üçüncü bir ülkeye verilmeyeceğini, ancak talep edilmesi halinde herhangi bir ülkeye operasyonel kolaylıklar sağlayacağını söyledi.

Üslerin geliştirilmesi kapsamında maliyetin 14.7 milyon Avro ve uygulama süresinin 18 ay olduğunu belirten Hristodulidis, "Konuyla ilgilenen ve Andreas Papandreu üssünü insani amaçlarla kullanan Amerikalılarla görüştük. Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler geldi, onlarla Andreas Papandreu üssünde görüştüm. Amerikalılar bize yardım etsin ya da etmesin, üs geliştirilecek. Amerikalılar, üsse ilgi gösterdiler. ABD Büyükelçisi bana Ocak ayında hava üsleriyle ilgilenen uzmanların, teknokratların geleceğini bildirdi. Üssün altyapısı konusunda bize fikir vermelerini istiyoruz" dedi.

Hristodulidis, "(ABD) Katılımları ya teknik destek ya da mali yardım yoluyla olacaktır. Her halükarda üs, bir Kıbrıs Cumhuriyeti üssü olmaya devam edecek, devretmeyeceğiz. Deniz üssü konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı ile görüşüyorum. Üssün, AB üye devletlerinden herhangi bir gemiyi barındırabilmesi için Birliğin sahip olduğu özel bir program aracılığıyla AB'nin mali katkısından kısa bir süre önce tekrar söz ettim" diye ekledi.

"NATO ÜYESİ BİR ÜLKE OLACAĞIZ"

GKRY'nin, NATO'ya katılmaya dair girişimleri hakkında konuşan Hristodulidis, "Eğer yarın NATO'ya katılmak mümkün olsaydı, bunu yapardık. Sonuçta bana tarihsel açıdan sorarsanız Kıbrıs'ın 1960'tan beri NATO'da olması gerekirdi. Katılmamasının nedeni Türkiye değil, Kıbrıs'ta sahip olduğu mukayeseli avantajları tek başına sürdürmek isteyen başka bir ülke (İngiltere). Kıbrıs'ın katılması şu aşamada mümkün olmadığı için, eğitim ve yeniden yapılanma açısından bu avantajları güvence altına almaya çalışıyoruz. Koşullar oluştuğunda biz de NATO üyesi bir ülke olacağız" dedi.

KIBRIS'TA SON GELİŞMELER

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) havalanan Fransa'ya ait 2 savaş uçağı, Lefke bölgesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasını ihlal etmişti. Dışişleri Bakanlığı ihlalin ardından Fransa'ya nota verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından ABD'ye verildiği belirtilen eski bir Türk köyü olan Tatlısu'daki (Mari) helikopter üssünde çalışmalara hız verildiği bildirildi. Rum kaynaklardan edinilen bilgilere göre, GKRY'nin Mari'deki helikopter üssüne ABD ordusuna ait Sikorsky UH-60 Black Hawk, Boeing CH-47 Chinook helikopterler ile bazı uçak gemilerinde bulunan, kısa pistlerin yanı sıra dikey iniş kalkış yapabilen V-22 Osprey hava araçlarının konuşlandırılması öngörülüyor.

GKRY-FRANSA ANLAŞMASI

GKRY ile Fransa arasında 4 Nisan 2017'de imzalanan "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos 2020'de yürürlüğe girmişti.

Anlaşma ile enerji sektörü ve deniz güvenliği alanlarının yanı sıra kriz yönetimi ile terör ve korsanlıkla mücadele gibi alanlarda iş birliği hedefleniyor.

Anlaşma ayrıca, askeri düzeyde, teçhizat ve savunma konusunda iş birliği, ortak personel eğitimi ile arama ve kurtarma tatbikatlarının yürütülmesini de öngörüyor.