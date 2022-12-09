Twitter'ın işten çıkardığı temizlik görevlileri: 'Tazminat alamadık, işimizi robotların yapacağı söylendi'

Twitter ise BBC’nin sorularına yanıt vermedi.

“Ailelerimiz ve çocuklarımız için üzücü bir durum.”

Temizlik İşçileri Sendikası Başkanı Olga Miranda, Pazartesi günü durumu protesto etmek için işçilerin greve gittiğini, bunun ardından da işçilerin sözleşmelerinin feshedildiğini aktardı:

“Bunu Noel’den 3 hafta önce yaptılar. Sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldığımızı düşünüyorum.”

Julio Alvarado ise Twitter’da 10 yıldır sıcakkanlı şekilde çalıştığını fakat Ekim’de Musk’ın şirketi satın almasıyla birlikte işlerin değiştiğini anlattı:

“İnsanlar tasasız şekilde çalışıyordu, şimdi endişeliler.”

Alvarado, Musk’ın göreve başlamasının ardından temizlik yaparken başlarında güvenlik görevlisi durmaya başladığını da ekliyor.

Musk’ın ekibinden bir kişinin “Yakında zaten hepiniz işsiz kalacaksınız çünkü temizlikçilerin işlerini robotlar yapmaya başlayacak” dediğini de aktarıyor.

Bir yandan Meksika’daki ailesine para gönderen Alvaro, işsiz kalırsa faturaları ödeyemeyeceğinden endişeli:

“Kirayı ödeyecek param olmadığını söyleyebilirim. Sağlık sigortam da olmayacak. Ne yapacağımı bilmiyorum.”

Twitter’da beş yıldır çalışan Juana Laura Chavero Ramirez’iyse diyabet ilacını alamama ihtimali korkutuyor:

“Bu felaket bir durum. Gelirimizi bir anda kaybediyoruz.”

2018’den beri çalışan Adrianna Villarreal, Noel hediyesi de alamayacağını anlatıyor:

“Çocuklarımız bizden hediye bekleyecek. Ama masamıza bir tabak yemek bile koyamayabiliriz.”

San Francisco’da şu anda temizlik sektöründe çok az iş ilanı olduğu için başka yerlerde iş bulmaları da kolay değil.