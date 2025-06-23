UAEA'dan, Fordo Nükleer Tesisi'ne yönelik “çok büyük hasar” uyarısı

ABD, Pazar sabahı erken saatlerde İran’ın Fordo nükleer tesisini hedef aldı.

Saldırıda altı adet B-2 hayalet bombardıman uçağı, her biri yaklaşık 13 ton ağırlığında 12 adet bunker-buster (sığınak delici) bomba bıraktı.

Fordo tesisi, yerin derinliklerine gömülü şekilde inşa edilmişti.

Viyana’daki UAEA Yönetim Kurulu’na bilgi veren Rafael Grossi, bombardımanın büyüklüğü ve kullanılan mühimmatın etkisi göz önüne alındığında, “yeraltı bölümlerinde çok büyük hasar meydana gelmiş olabileceğini” ifade etti.

Özellikle santrifüjlerin titreşime karşı son derece hassas olduğunu vurgulayan Grossi, çalışamaz duruma gelmiş olmalarının muhtemel olduğunu belirtti.

Grossi, şu anda ne UAEA’nın ne de başka herhangi bir grubun, Fordo’nun yer altındaki bölümlerine erişimi olmadığını ve hasarın gerçek boyutunu tespit edemediklerini de sözlerine ekledi.