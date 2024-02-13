Fuhuş operasyonunda tutuklanan şüpheli YouTuber çıktı

İstanbul'da, masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri alındı. Tutuklanan şüphelilerden Kerem Balin'in YouTube'da, paranormal olaylarla ilgili videolar çektiği ortaya çıktı. Kerem Balin sorgusunda, "YouTube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:53
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini tespit edilirken, Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ile Samsun'un Atakum ilçesinde daha önceden tespit edilen 9 adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda şebeke üyesi oldukları iddia edilen 3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bulundu.

İşlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Kerem Balin, Burak Doğan, Fırat Acar ve Mesut Güler tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FUHUŞ ŞÜPHELİSİ YOUTUBER ÇIKTI

Fuhuş operasyonu kapsamında tutuklanan Kerem Balin'in Youtube'de içerik üreten sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Kerem Balin sorgusunda, "Ben daha önce Youtube sosyal medya platformunda içerik üreticisiydim. Daha sonra Nehir ile tanıştım. Nehir'in klip çekimlerini yaptım. Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Seval'e müşteriler ile cinsel birliktelik kurma konusunda bir teklifte bulunmadım" dedi.

Tutuklanan diğer şüpheli Burak Doğan ifadesinde, "Biz dört ortak masaj salonu açtık. Arkadaşım Kerem'in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple Aralık ayında dükkanı kapattık. Ben Nehir'den benim uygunsuz rızam olmadan çektiği görüntülerimden dolayı şikâyetçi oldum. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheliler Fırat Acar ve Mesut Güler suçlamaları kabul etmedi. 


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