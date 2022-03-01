Uber, Yandex Taxi'deki paylarını satıyor
Uber, Rus Yandex'in ulaştırma şirketi Yandex Taxi'deki yüzde 29'luk payın satışını hızlandıracağını duyurdu.
Uber, Rus teknoloji şirketi Yandex ile taxi servisi ortaklığı Yandex Taxi'deki payının satılmasına hız vereceğini duyurdu.
Uber'in 2021 sonunda 800 milyon dolar piyasa değeri biçilen Yandex Taxi'de yüzde 29 payı bulunuyor.
Uber bunun yanında 'son yaşanan olayların ışığında' Yandex Taxi Yönetim Kurulu'nda yer alan 3 yöneticisinin bu görevlerinden derhal istifa edeceğini duyurdu.
2017 yılında Yandex Taxi'ye yatırım yapan Uber paylarının bir kısmını halihazırda satmıştı. Kalan yüzde 29'luk payın satışı için ise Yandex ile anlaşmıştı. Ancak son açıklama ile Uber'in satışı hızlandıracak farklı alternatifleri değerlendirdiği anlaşıldı.
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