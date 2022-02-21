UBER duyurdu: İstanbul’da yeniden hizmette
Online taksi ve taşımacılık platformu UBER sosyal medya hesaplarından 8 kişilik araçların hizmete başladığını açıkladı.
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yasaklanan Uber, açtığı davanın lehine sonuçlanmasının ardından sarı taksi olarak hizmete başlamıştı. Ancak XL adını verdikleri hizmet kullanımda değildi.
UBER yeni bir açıklama yaparak geçmiş dönemde UBER XL olarak bilinen hizmetin, Uber Siyah Taksi ve üzerinde "Lüks taksi" yazılı bantlarla yeniden hizmete gireceğini duyurdu.
"SİYAH TAKSİ İSTANBUL'DA"
UBER Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifaderi kullandı;
"Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde. Hemen siz de çağırın, daha lüks ve konforlu bir yolculuğun tadını çıkarın!"
Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde. Hemen siz de çağırın, daha lüks ve konforlu bir yolculuğun tadını çıkarın! https://t.co/UoVhiugFGy pic.twitter.com/FoF1yzCU1w— Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) February 21, 2022
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