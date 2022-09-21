UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, ABD’nin GKRY kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi: 'Garanti tartışılamaz'

21 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırmasının yankıları sürüyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, söz konusu kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Oğuzhan Hasipoğlu, ABD yönetiminin Kıbrıs konusunda her zaman aktör olmaya çalıştığını ve bölgede istikrarın sağlanmasını desteklediğini iddia ettiğine dikkat çekti. Hasipoğlu, ABD’nin Rum tarafını silahlandırmaya karar vermesi ile adada barışı ve istikrarı istediğine yönelik açıklamalarının samimiyetine inanılmasının imkânsız hale geldiğini kaydetti. Hasipoğlu, “Bu durum bir kez daha bize; bölgedeki ve adadaki meşru hak ve çıkarlarımızı korumak için Garanti Anlaşması ile temin edilen Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamının hiçbir koşulda tartışılması bile söz konusu olamayacağını göstermektedir” dedi.

TATAR: ŞİDDETLE KINIYORUZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçen günkü açıklamasında silah ambargosunun kaldırmasının bölgede büyük gerginliklere yol açacağını, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamayacağını söylemişti. Tatar, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ‘düşman’ olarak gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye’ye yönelik yoğun bir şekilde silahlanma faaliyetlerine devam ederken ABD’nin silah ambargosunu kaldırma kararı alması kabul edilemez olup bu kararı şiddetle kınıyoruz” demişti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını açıklayarak bu kararı eleştirdi. Bakanlık, Rum tarafının askeri malzeme temin etmeye yönelik çabalarını artırdığı bu dönemde, ABD’nin Rum tarafına silah satışını serbest bıraktığını açıklamasının endişe verici olduğunu vurguladı.

"DÖNÜM NOKTASI"

ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırması kararından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden GKRY Başkanı Nikos Anastasiadis, önceki gün açıklamasında bunun, güvenlik alanı da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki gelişen stratejik ilişkiyi yansıtan bir “dönüm noktası kararı olduğundan” söz etti.

RUM BASINI: RUSYA İLE BAĞLARI KESİYOR

ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırma kararının yankıları Türkiye ve KKTC’de olduğu gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde de sürüyor. Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Politis Gazetesi, “Ambargonun kaldırılması moskova ile bağları kesiyor… Milli Muhafız Ordusu’nun eski Rus teçhizatı aşamalı olarak değiştiriliyor” başlıklı manşet haberinde bugüne kadar Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) ana omurgasını oluşturan Rus yapımı silah sistemlerini Batı teknolojisiyle değiştirme olanağı tanıdığını yazdı.