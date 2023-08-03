Üç bin yıllık keşfin gizemi çözüldü

Yayınlanma: 03.08.2023 - 14:47

Güncelleme: 03.08.2023 - 14:47

Bern Üniversitesi'ndeki araştırmacıların, İsviçre'de keşfedilen 3 bin yıllık bir ok ucunun meteordan oluştuğunu tespit ederek "dünya dışı silahların" sadece bilim kurgu filmlerinde kalmadığı aktarıldı.

Çalışmanın yazarları, Journal of Archaeological Science dergisinin Eylül sayısında yayınlanacak olan çalışmada, "Meteoritik demirden yapılmış tek bir nesne tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Bulunan ok ucunun, Orta Avrupa'da keşfedilen üç uzay kökenli metal eşyadan yalnızca biri olması bakımından önem taşıdığı belirtildi.

Bronz Çağı'na (M.Ö. 800-900) ait olduğu düşünülen nesnenin, ilk olarak 19. yüzyılda arkeologlar tarafından Biel Gölü'nde bulunan Mörigen arkeolojik alanında ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Nesnenin daha sonra İsviçre'deki Bern Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başlandığı, ancak bugüne kadar yapısının henüz çözülemediği belirtildi.

Araştırma ekibi, nesnenin meteorolojik yapısının demir-nikel-alüminyum alaşımı olduğunu elektron mikroskopları, X-ışınları ve yüksek enerjili radyasyonla inceleyerek doğruladı.

Ekip, verileri bilinen uzay kayası örnekleriyle karşılaştırarak, nesnenin uzay kökenli olduğunu teyit etti.