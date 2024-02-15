Üç kardeşini öldürmüştü: Hücre arkadaşını da öldürdü

Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:58

Güncelleme: 15.02.2024 - 16:58

İspanya'nın başkenti Madrid'in dışındaki Estremera hapishanesine nakledilen Dilawar Hussain F.C. isimli katil zanlısı, geçen ay üç kardeşini öldürdü.

Hussain'in kaldığı koğuşta bir adamın ölü bulunması üzerine alarm verildi. 42 yaşındaki Pakistan kökenli Dilawar Hussain FC, 39 yaşındaki Bulgar asıllı bir adamla aynı hücreyi paylaşıyordu.

Ölen adamın çok sayıda darbe aldığı tespit edildi. Cinayet, polis ve adli tıp uzmanları tarafından soruşturuluyor. Hücrenin Estremera Cezaevi'nin zorlu mahkumlara ev sahipliği yapan bir bölgesinde olduğu ve hücre arkadaşının ona göz kulak olması için görevlendirildiği belirtildi.

Üç kardeşin (67 yaşındaki Amelia, 74 yaşındaki Ángeles ve 77 yaşındaki José Gutiérrez Ayuso) cesetleri, komşularının birkaç hafta boyunca evlerinden çıktıklarını görmediklerini söylemelerinin ardından bulunmuştu.

Amelia ve Ángeles'in, bir çevrimiçi tanışma sitesinde tanıştıkları ve kendilerini ABD askeri olarak tanıtan adamlara yüklü miktarda para gönderdikleri, Hussain FC ile aralarındaki kavgaların da bu sebeple başladığı öğrenildi.

Hussain, daha önce de Amelia'nın kafasına çekiçle vurduğu için hapis cezası almış ancak Eylül ayında serbest bırakılmıştı.