Küresel demokrasi raporu yayımlandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Medya devi The Economist Group, "Küresel Demokrasi Raporu"nun 2024 sürümünü yayımladı. Türkiye, her yıl hazırlanan raporun 2024 sürümünde "hibrit demokrasi" ülkeleri arasında yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:32
Küresel demokrasi raporu yayımlandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Abone Ol google-news

Londra merkezli The Economist gazetesinin üst kuruluşu olan The Economist Group'un araştırma ve analiz departmanı, her yıl düzenli olarak yayınladığı "Küresel Demokrasi Raporu"nun 2024 sürümünü yayımladı.

Economist Intelligence Unit (EIU), yayımladığı demokrasi raporunu, ülkelerde yaşanan çatışmaların yanı sıra "seçim süreci", "işlevsel bir hükümet", "siyasi kültür" ve "sivil özgürlükler" değerlendirerek hazırladı ve "tam demokrasi", "kusurlu demokrasi", "hibrit demokrasi" ve "baskıcı rejim" kategorilerinde ülkeleri sıraladı.

Göz Atın
76 nerenin plakası? 76 plaka kodu hangi şehre ait?

76 nerenin plakası? 76 plaka kodu hangi şehre ait?
3 kişi ölmüştü... Fabrika yangını davasında yeni gelişme!

3 kişi ölmüştü... Fabrika yangını davasında yeni gelişme!

24 ülkenin "tam demokrasi", 50 ülkenin "kusurlu demokrasi", 34 ülkenin "hibrit demokrasi" ve 59 ülkenin de "baskıcı rejim" olarak sınıflandırıldığı raporda, Türkiye de yer aldı.

Yunanistan'ın "tam demokrasi" kategorisinde yer aldığı 2024 raporunda, Şili "kusurlu demokrasi" kategorisine dahil edilirken Pakistan "baskıcı rejim" kategorisinde yer aldı. Türkiye ise Angola'nın da bulunduğu "hibrit demokrasi" kategorisine dahil edildi.

2023 raporuna göre geçen yıl 103'üncü sırada yer alan Türkiye, 1 sıra yükselerek 4.33 puan ile sıralamada 102'nci oldu.

Raporda, Türkiye'nin "167 ülke arasında 102'nci olarak hibrit rejim kategorisinin alt sıralarına yakın" olduğu belirtildi.

Raporda, "ABD hegemonyası giderek daha fazla tartışmalı hale gelirken, Çin küresel nüfuz için yarışırken ve Suudi Arabistan ile Türkiye gibi yükselen güçler de çıkarları doğrultusunda hareket ederken uluslararası düzen daha istikrarsız hale gelmektedir. Dünyanın en büyük gelişmiş demokrasilerin kendi içlerindeki siyasi ve sosyal çatışmaları yönetmekte zorlandıkları görüldü" ifadesi kullanıldı. 


türkiye haberleri demokrasi haberleri rapor haberleri hibrit haberleri

İlgili Haberler

ABD basınından 'uzay' iddiası: Kremlin'den jet yanıt

ABD basınından 'uzay' iddiası: Kremlin'den jet yanıt
ABD'den Türk şirkete yaptırım kararı

ABD'den Türk şirkete yaptırım kararı
ABD'den İsrail'e 'beyaz fosfor' soruşturması

ABD'den İsrail'e 'beyaz fosfor' soruşturması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AYM'den Sivas katliamı kararı

AYM'den Sivas katliamı kararı
Suçüstü yakalandı! Kadın iç çamaşırlarını çalıp kendini tatmin ederken görüntülendi

Suçüstü yakalandı! Kadın iç çamaşırlarını çalıp kendini tatmin ederken görüntülendi
Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü: Çok sayıda yaralı var!

Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü: Çok sayıda yaralı var!
Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15’er yıla kadar hapis istemi…

Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15’er yıla kadar hapis istemi…
Marmara'da kargo gemisi battı: Mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı!

Marmara'da kargo gemisi battı: Mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı!
YouTube 19. yılını geride bırakırken 2,7 milyar kullanıcıya ulaştı…

YouTube 19. yılını geride bırakırken 2,7 milyar kullanıcıya ulaştı…
İliç maden faciasında 4 gözaltı!

İliç maden faciasında 4 gözaltı!
Karın iç zarından alınan parça ile vajina yapıldı…

Karın iç zarından alınan parça ile vajina yapıldı…