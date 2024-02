Küresel demokrasi raporu yayımlandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:32

Güncelleme: 15.02.2024 - 14:32

Londra merkezli The Economist gazetesinin üst kuruluşu olan The Economist Group'un araştırma ve analiz departmanı, her yıl düzenli olarak yayınladığı "Küresel Demokrasi Raporu"nun 2024 sürümünü yayımladı.

Economist Intelligence Unit (EIU), yayımladığı demokrasi raporunu, ülkelerde yaşanan çatışmaların yanı sıra "seçim süreci", "işlevsel bir hükümet", "siyasi kültür" ve "sivil özgürlükler" değerlendirerek hazırladı ve "tam demokrasi", "kusurlu demokrasi", "hibrit demokrasi" ve "baskıcı rejim" kategorilerinde ülkeleri sıraladı.



24 ülkenin "tam demokrasi", 50 ülkenin "kusurlu demokrasi", 34 ülkenin "hibrit demokrasi" ve 59 ülkenin de "baskıcı rejim" olarak sınıflandırıldığı raporda, Türkiye de yer aldı.

Yunanistan'ın "tam demokrasi" kategorisinde yer aldığı 2024 raporunda, Şili "kusurlu demokrasi" kategorisine dahil edilirken Pakistan "baskıcı rejim" kategorisinde yer aldı. Türkiye ise Angola'nın da bulunduğu "hibrit demokrasi" kategorisine dahil edildi.

2023 raporuna göre geçen yıl 103'üncü sırada yer alan Türkiye, 1 sıra yükselerek 4.33 puan ile sıralamada 102'nci oldu.

Raporda, Türkiye'nin "167 ülke arasında 102'nci olarak hibrit rejim kategorisinin alt sıralarına yakın" olduğu belirtildi.

Raporda, "ABD hegemonyası giderek daha fazla tartışmalı hale gelirken, Çin küresel nüfuz için yarışırken ve Suudi Arabistan ile Türkiye gibi yükselen güçler de çıkarları doğrultusunda hareket ederken uluslararası düzen daha istikrarsız hale gelmektedir. Dünyanın en büyük gelişmiş demokrasilerin kendi içlerindeki siyasi ve sosyal çatışmaları yönetmekte zorlandıkları görüldü" ifadesi kullanıldı.