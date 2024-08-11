Üç milyon farenin işgali altındaki şehir: Belediye başkanı, halkı seferber etti!

Yayınlanma: 11.08.2024 - 15:53

Güncelleme: 11.08.2024 - 15:53

New York Sağlık Bakanlığı, Brooklyn ve Manhattan bölgelerinde son fare denetiminden geçemeyen yüzlerce mülkün olduğunu açıkladı ve şehirdeki "en çok haşarat istilasına uğrayan" bölgelerin haritasını çıkardı.

Bu karar, şehirde "üç milyonluk" bir fare nüfusunun yaşadığının ortaya çıkmasının ardından geldi. Belediye Başkanı Eric Adams, sorunla mücadele sözü verdi ve kent sakinlerinden çöplerini sokağa atmak yerine çöp kutularını kullanmalarını istedi.

TEMİZLİK İÇİN SEFERBERLİK

Adams, gönüllülerin katılacağı bir 'NYC Fare Sürüsü' adlı inisiyatif kurdu; katılımcıların parkları temizlemesi ve sıçanların geçebileceği yolları kapatması gerekiyor.

Belediye Başkanı, farelerle mücadelede yardımcı olmak isteyen yeni sakinlere kendi deyimiyle "fare yağması" ödülleri dağıtacak.

Adams şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizdeki fare nüfusunu azaltmaya yardımcı olmanıza ihtiyacımız var ve fare yağması ödülü, mahallelerinizde yürürken sizin onur rozetiniz olacak. Şehrimizi ve sokakları temiz tutmak için harika bir şey yaptığınızı bilecekler."

FARELER SÜREKLİ GÜNDEMDE

New York şehri, farelerle ilgili korkunç hikâyelere yabancı değil. Geçen ay New York metrosunda dev bir farenin aniden yerini daha büyük ve daha korkunç bir yaratığa bıraktığına tanık olan yolcular dehşete düşmüştü.

X'te paylaşılan kısa bir klip, büyük boy kemirgenin bir kapının yanında yan yatmış seğirirken görüldüğü korkunç sahneyi yakalıyor. Görünüşte hasta olmasına rağmen, çırpınan farenin rahatsız edici görüntüsü beklenmedik bir şekilde gözden kayboldu.