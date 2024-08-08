New York'ta Bir Gece, Borderlands, Sonsuza Kadar Kaçamazsın ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

SONSUZA KADAR KAÇAMAZSIN

J.K. Simmons, Fernanda Urrejola, Allen Leech, Isabelle Anaya ve Graham Patrick Martin'in rol aldığı "Sonsuza Kadar Kaçamazsın" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Michelle Schumacher'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, geçmişinden gelen trajik bir olay nedeniyle anksiyete yaşayan bir genç kızın, kendini, ormanda biri tarafından ölümcül bir öfkeyle avlanırken bulması sonrasında verdiği hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.