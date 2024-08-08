New York'ta Bir Gece, Borderlands, Sonsuza Kadar Kaçamazsın ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona 8 yapım izleyiciyle buluşacak.
BODERLANDS
Dünyaca ünlü aynı isimli video oyun serisinden uyarlanan "Borderlands", terkedilmiş ve yüzlerce farklı tehlike barındıran Pandora gezegeninde önemli bir hazinenin peşine düşen bir grup avcının hikayesini konu alıyor.
Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Jamie Lee Curtis, Gina Gershon ve Edgar Ramirez gibi oyuncuların rol aldığı filmin yönetmenliğini Eli Roth üstlendi.
ASANSÖR OYUNU
Rebekah McKendry'nin yönettiği "Asansör Oyunu" haftanın bir diğer gerilim filmi olacak.
Gino Anania, Megan Best, Adam Hurtig'in rol aldığı film, şehir efsanelerini araştıran bir internet dizisi çeken bir grup lise mezununa katılan bir gencin, bu grubun, birkaç ay önce kız kardeşinin ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olduğuna inanması sonrasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.
SONSUZA KADAR KAÇAMAZSIN
J.K. Simmons, Fernanda Urrejola, Allen Leech, Isabelle Anaya ve Graham Patrick Martin'in rol aldığı "Sonsuza Kadar Kaçamazsın" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Michelle Schumacher'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, geçmişinden gelen trajik bir olay nedeniyle anksiyete yaşayan bir genç kızın, kendini, ormanda biri tarafından ölümcül bir öfkeyle avlanırken bulması sonrasında verdiği hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.
NEREDEYSE MAÇO
Dastan Orazbekov, Zhanna Kuanysheva ve Kamshat Zholdybaeva'nın başrollerini paylaştığı "Neredeyse Maço", romantik komedi meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor.
Bakhytzhan Zhienaly'nin çektiği Kazakistan yapımı film, uzun süre Amerika'da prestijli bir tıp merkezinden, diş doktoru olarak çalışmak için haber bekleyen bir gencin, beklediği haber geldikten sonra annesinin, evlenip gitme şartı koşması sonrasında yaşananları anlatıyor.
İNZİVA
Atilla Özyüksel'in yönettiği, Berna Gülen, Gizem Topal ve Alev Şengül'ün rol aldığı yerli korku filmi "İnziva", İstanbul'da bir çağrı merkezinde çalışan genç bir kızın, rüyalarında izleniyormuş hissi yaşaması ve telefon tacizleriyle huzursuz olması sonrasında inzivaya çekilmesiyle başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
EL FECR
Helfi C.H. Kardit'in çektiği Birleşik Krallık ve Endonezya ortak yapımı "El Fecr" haftanın bir diğer korku filmi.
KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI 4
Ali Karaçam'ın yönetmenliğini yaptığı devam filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır" haftanın animasyonu olarak beyaz perdedeki yerini alacak.
Serinin dördüncü filmi, tatil köyüne dönüştürdüğü ormanda meydana gelen bir kaza sonrası bütün gruplardan dışlanan Tili'nin gizemli biriyle tanışması sonrası yaşadığı maceraları konu ediniyor.
NEW YORK'TA BİR GECE
Dakota Johnson ve Sean Penn'in başrollerini paylaştığı "New York'ta Bir Gece", tamamı bir takside geçen ve ilişkiler üzerine sohbetten oluşan bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Christy Hall yönetmenliğinde çekilen film, John F. Kennedy Havaalanı'ndan Manhattan'a gitmek için taksiye binen kadının, taksi şoförüyle ilişkiler üzerine yaptığı derinlikli sohbetten oluşuyor.
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