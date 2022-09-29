Üç ülkeden Kuzey Kore'ye karşı ant-denizaltı tatbikatı
ABD, Güney Kore ve Japonya, Japon Denizi'nde askeri tatbikat gerçekleştirecek.
ABD, Güney Kore ve Japonya'nın, Japon Denizi'nde ortak anti-denizaltı tatbikatları gerçekleştireceği bildirildi.
Tatbikat kararının "Kuzey Kore'den gelen artan askeri tehditler zemininde" verildiği belirtildi.
Güney Kore Savunma Bakanlığı, "Tatbikat, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine yanıt verecek şekilde Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki askeri iş birliğini 2017'den önceki bir düzeye geri getirme adımlarının bir parçası" açıklamasında bulundu.
Savunma Bakanlığı'na göre tatbikat, Bakanlığa göre eğitim, Kuzey Kore'nin denizaltı yeteneklerini tespit etmeye, tanımlamaya ve izlemeye odaklanacak.
Bakanlık, "Kuzey Kore'nin denizaltından fırlatılan balistik füze tehditlerini ve denizaltı faaliyetlerinin kilit alanlarını dikkate alarak, Japon Denizi'nin uluslararası sularını eğitim alanı olarak seçtik" fiadelerinde bulundu.
Tatbikatın, "üç ülke arasında birlikte çalışabilirliği, taktik ve teknik koordinasyonu ve verimli iletişimi teşvik edeceği" bildirildi
ABD, Japonya ve Güney Kore'nin, bu tür tatbikatları en son Nisan 2017'de düzenlediği belirtiliyor.
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