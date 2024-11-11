Uçak, kuş çarpması sonucu motor yangını nedeniyle acil iniş yaptı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 15:01

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:01

Çin'e giden uçak, bir motorunun alev almasının ardından 10 Kasım İtalya'nın başkentindeki Fiumicino Havalimanı'na geri döndü.

Havayolu ve İtalyan Sahil Güvenliği'ne göre HU438 sefer sayılı uçak Çin'in Shenzhen kentine yaptığı yolculuğun başında kuşla “karşılaştı”.

X'te paylaşılan video görüntülerinde Boeing 787-7 Dreamliner uçağının sağ motorundan duman ve alevler yükseldiği görüldü.

Pilot, uçağın ağırlığını azaltmak amacıyla 54 dakika boyunca deniz üzerinde U dönüşü ve 'yakıt boşaltımı' yaptıktan sonra Roma'ya güvenli bir şekilde iniş yaptı.

FlightAware takibi Boeing Dreamliner'ın acil iniş yapmadan önce Tiren Denizi üzerinde daireler çizdiğini gösteriyor. Uçakta bulunan 249 yolcu ve 16 mürettebattan herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuş çarpması, ilk kez bir uçağın acil iniş yapmasına neden olmuyor.

Mayıs ayında Hindistan'ın batısında Emirates'e ait bir Boeing 777'nin karıştığı tek bir kuş çarpması olayında en az 36 koruma altındaki flamingo ölmüştü.

EK-508 sefer sayılı Dubai-Mumbai uçağı, inişten kısa bir süre önce sürüyle çarpıştığında, içinde 300'den fazla yolcusuyla Hindistan'ın Mumbai'nin eteklerinde uçuyordu.