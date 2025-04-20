Uçak otoparka çakıldı, pilot yara almadan kurtuldu
ABD'de küçük bir uçak ticari bir otoparka çarptı. Tek başına uçan pilot, motor arızasına rağmen kazadan hafif yaralarla kurtuldu.
ABD’nin Arizona eyaletinde yaşanan uçak kazasında, tek motorlu bir uçağın Phoenix’teki bir otopark alanına çarptığı bildirildi. Olayda mucizevi şekilde hayatta kalan pilot, yalnızca hafif yaralarla kazayı atlattı.
Phoenix İtfaiyesi, Deer Valley Havaalanı yakınlarındaki kazaya saat 11.00 civarında müdahale etti. Yetkililer, uçağın ticari bir garaj yapısına çarptığını ve pilotun kendi imkânlarıyla uçaktan çıkabildiğini açıkladı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, uçağın "Senior Aero Sport" tipi olduğu ve pilotun motor arızası bildirdiği kaydedildi. Uçakta yalnızca pilotun bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden servis edilen fotoğraflarda, küçük uçağın burun kısmının enkazla çevrili olduğu ve toprak zemine sert bir şekilde çakıldığı görülüyor.
Kaza hakkında FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın kesin nedeni ise yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.
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